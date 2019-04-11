Son Dakika Haberleri: Zonguldak Valisi Bektaş'tan Ziyaretler

Zonguldak Valisi Bektaş'tan Ziyaretler

1 saat önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın çeşitli ziyaretlerde bulunduğu bildirildi.

Zonguldak Valisi Bektaş'tan Ziyaretler, System.String[]
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın çeşitli ziyaretlerde bulunduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Bektaş'ın çalışma hayatında gösterdiği başarı, meslek ahlakına gösterdiği saygı ve dürüst ticaret hayatı nedeniyle 2018'de yılın Ahisi seçilen Hüseyin Cahit Köktürk'ün yanı sıra Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyareti ile Çaycuma ilçesinde Yaşam Park Alanı'nda incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, ziyaretten dolayı Köktürk'ün Vali Bektaş'a teşekkür ettiği, İl Emniyet Müdürü Turanlı'yı Türk Polis Teşkilatının kuruluşu nedeniyle kutladığı ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'dan da Yaşam Park'la ilgili bilgiler aldığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:15 Kaynak: AA
Polis, Zonguldak, Erdoğan Bektaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şampiyonlar Liginin Yeni Formatını Duyurdular! Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Haczedilen Binada, Necmettin Erbakan'ın Fotoğrafı da Söküldü Ailesinin Cep Telefonunu Aldığı 16 Yaşındaki Çocuk, Evi Terk Etti Kadınları Taciz Ettiği İddiasıyla Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 17:51:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak Valisi Bektaş'tan Ziyaretler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]