Zonguldak Valisi Bektaş'tan Ziyaretler

Zonguldak
Valisi Erdoğan Bektaş
'ın çeşitli ziyaretlerde bulunduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Bektaş
'ın çalışma hayatında gösterdiği başarı, meslek ahlakına gösterdiği saygı ve dürüst ticaret hayatı nedeniyle 2018'de yılın Ahisi seçilen Hüseyin Cahit
Köktürk'ün yanı sıra Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı
'yı ziyareti ile Çaycuma
ilçesinde Yaşam Park Alanı'nda incelemelerde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, ziyaretten dolayı Köktürk'ün Vali Bektaş'a teşekkür ettiği, İl Emniyet Müdürü Turanlı'yı Türk Polis Teşkilatının kuruluşu nedeniyle kutladığı ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı
'dan da Yaşam Park'la ilgili bilgiler aldığı kaydedildi.