Son Dakika Haberleri: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan Geminsander'e Ziyaret

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan Geminsander'e Ziyaret

1 saat önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER)'e ziyarette bulundu.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan Geminsander'e Ziyaret, System.String[]
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER)'e ziyarette bulundu. Tesisler hakkında bilgi alan ve merkezi gezen Vali Bektaş, "Aliağa bu işin kompedanı olmuş" dedi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve beraberindeki heyet, Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER)'e bir ziyaret yaptı. Vali Bektaş ve heyeti, Dernek Başkanı Kamil Önal, Aliağa Liman Başkanı Levent Köleteli, Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertük ve dernek yönetimi kurulu karşıladı.

Karşılama sonrası derneğin toplantı salonuna geçildi. Kısa tanışmayla başlayan toplantı, Vali Bektaş'ın konuşmalarıyla devam etti. Türkiye'de gemi söküm izni verilen iki yer olduğunu belirten Valisi Bektaş, "Bu yerlerden biri şuan Aliağa'da bulunduğumuz tesisler diğeri ise Zonguldak'ın Kilimli ilçesidir; ama yıllardır Kilimli ilçesinin izni olmasına rağmen bir türlü faaliyete geçememiştir. Zonguldak'ın da doğal olarak böyle bir hakkı olunca zaman zaman bu konu gündeme geliyor. Bizlerde sizleri ziyaret edip, gemi geri dönüşüm hakkında bilgi almak ve işleyişi yerinde görmek için ziyarette bulunduk. Bizleri misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Erdoğan Bektaş'ın konuşmasının ardından Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Dernek Başkanı Kamil Önal ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

GEMİSANDER Genel Koordinatörü Ersin Çeviker de, 'dünden bu güne gemi geri dönüşüm' başlıklı sinevizyon gösterisi yaptı. Gemi geri dönüşümün önemi, tarihçesini, ekonomiye katkısını, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar, yıllara göre verileri anlatan Çeviker, heyete kıs bir bilgilendirme yaptı.

Toplantı sonrası Vali Bektaş tesisleri gezerek işleyişi yerinde izledi. Ziyaretler sonrası günün anısına Vali Bektaş, Dernek Başkanı Kamil Önal'a Zonguldak'ı simgeleyen madenci figürlü saat hediye etti. Başkan Önal ise Vali Bektaş'a, denizci duvar saati hediye etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:55 Kaynak: İHA

Dönüşüm, Zonguldak, Güncel
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