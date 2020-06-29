Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'dan Ereğli'ye ziyaret - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'dan Ereğli'ye ziyaret

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

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Tutulmaz, Tatoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, söylenebilecek ne varsa basınla paylaşacaklarını söyledi.

Bir gazetecinin, "İzmirlioğlu Huzurevi'nde kalan yaşlıların bir kısmının yedikleri gıdanın ardından rahatsızlanarak hastanelere başvurması"na ilişkin sorusu üzerine Vali Tutulmaz, "Huzurevinde zehirlenme şüphesiyle misafirlerimizden bir kısmı hastaneye kaldırıldı. Şu anda gelinen noktada zehirlenme olduğu şeklinde ama bu konuda gereken inceleme yapılıyor." dedi.

Tutulmaz, Zonguldak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde iyi bir noktaya geldiğini belirterek, vatandaşların kurallara mutlaka uyması gerektiğini vurguladı.

Mustafa Tutulmaz, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'dan Ereğli'ye ziyaret - Son Dakika

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