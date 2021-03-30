Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'dan Kovid-19'la topyekun mücadele çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'dan Kovid-19'la topyekun mücadele çağrısı Açıklaması

30.03.2021 16:29
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'dan Kovid-19'la topyekun mücadele çağrısı Açıklaması, System.String[]

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede vatandaşlara topyekun mücadele çağrısında bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede vatandaşlara topyekun mücadele çağrısında bulundu.

"Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliğine katılan Vali Tutulmaz, Kovid-19 risk haritasında kentin kırmızı renge dönmesini değerlendirerek, maviye gitmenin kendi ellerinde olduğunu, bunun için de çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Sayının artmasının kendilerini tedirgin etmeye başladığını belirten Tutulmaz, "Yeniden ekim-kasım aylarındaki sinyali alıyoruz. Rakam vermek istemiyorum ama rakamlar çok artmaya başladı. Bu şekilde giderse yeniden kasımdaki piklere doğru yaklaşabiliriz. Vatandaşlarımızı yeniden duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Tutulmaz, özellikle iş yeri sahiplerinin her zaman tedbirlere dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Daha çok açık kalabilmeleri, daha çok ticaret yapabilmeleri için kurallara uymaları konusunda onları da uyarıyoruz. Bunu ancak biz çözeceğiz, başka birisi çözmeyecek. Hep beraber el ele vererek bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'dan Kovid-19'la topyekun mücadele çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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