Zonguldak Valisi: Şu anda vakaların sayısı rahatsız edecek durumda değil - Son Dakika

ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak'ta şu anda vaka sayısının rahatsız edecek durumda olmadığını, bir vaka olsa bile bunun önemli olduğunu, halkın tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz koronavirüs denetimlerine katıldı. İş yerlerindeki hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulup uyulmadığını denetlendi. Yolcu otobüslerini de denetleyen Vali Tutulmaz, vatandaşları da tedbirlere uyulması konusunda uyardı. Denetimler sırasında açıklamada bulunan Vali Tutulmaz, "Güzel durumlarla karşı karşıyayız, inşallah daha da güzel olacak. Halkımızın tedbirlere uyduğunu memnuniyetle görüyoruz. Ancak bu tedbirlerin çözümü kararlılıkla kurallara uyumasından geçiyor. Zonguldak'ta şu anda vakaların sayısı rahatsız edecek durumda değildir. Ama biz bir vaka bile olsa bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Halkımızın tedbirleri bırakmamasında yarar var. Haftalık yaptığımız denetimlerde amacımız bu kuralların önemine dikkat çekmektir. Halkımızı tedbirli olmaya duyarlı olmaya davet ediyoruz. Diğer yandan iki gün önce 850'ye yakın test yapıldı ve bu bir rekordur. Her geçen gün de test sayısını artırıyoruz." dedi.