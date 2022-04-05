Zonguldak Valisi Tutulmaz, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, AA'nın, milletçe büyük özveri, fedakarlık ve destansı kahramanlıklarla yürütülen Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'na tanıklık ettiğini belirtti.

AA'nın, güzel Anadolu'nun sesini tüm dünyaya duyurduğunu vurgulayan Tutulmaz, şunları kaydetti:

"İlkeli, düzeyli, objektif, doğru, güvenilir ve etkili yayıncılık anlayışı ve farkıyla, gerek ülkemiz gerekse dünyanın önde gelen haber ajansları arasında saygın yeri olan Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yılını en içten duygularımla kutluyor, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum."