Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan inceleme - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli ilçesindeki balıkçı barınaklarında incelemelerde bulundu.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Muharrem Ali Köse'nin yanı sıra ilçe protokolünün de yer aldığı incelemede Tutulmaz, Bozhane'de yaşanan sorunları çözüme kavuşturma gayretinde olacaklarını söyledi.

Bozhane'de kayıt dışı hiçbir şeye izin verilmeyeceğini belirten Tutulmaz, bölgedeki balıkçılarla da sohbet etti.