Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan korona virüs açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri denetimi yapıldı. Denetim sonrası açıklama yapan Vali Mustafa Tutulmaz, "Halkımızın duyarlı olması lazım. Halkımız ne kadar duyarlı olursa başarıyı anca öyle elde ederiz. Şu anda şükür ilimiz adına önemli bir problem gözükmüyor ama tedbirlerimizi arttırmamız gerekiyor" dedi.

Zonguldak kent merkezinde Vali Mustafa Tutulmaz'ın da katılımı ile korona virüs tedbirleri denetlendi. Kahvehane, çay ocakları, lokanta ve büfelerde yapılan denetimlere Vali Tutulmaz'ın yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner katıldı. Vali Tutulmaz vatandaşlara korona virüs salgınına karşı alınması gereken önlemleri anlatırken, sık sık maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılar yapıldı.

Denetimlerin sıklaştığına vurgu yapan Vali Mustafa Tutulmaz, "Denetimlerimizi arttırıyoruz. Halkımızın duyarlı olması lazım. Halkımız ne kadar duyarlı olursa başarıyı anca öyle elde ederiz. Şu anda şükür ilimiz adına önemli bir problem gözükmüyor ama tedbirlerimizi arttırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK