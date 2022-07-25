Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan Kovid-19'a karşı "tedbirli olun" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan Kovid-19'a karşı "tedbirli olun" çağrısı Açıklaması

25.07.2022 15:49
Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan Kovid-19'a karşı "tedbirli olun" çağrısı Açıklaması

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kovid-19 vaka sayılarında yaşanan artışa karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kovid-19 vaka sayılarında yaşanan artışa karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Tutulmaz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Karaelmas Gazeteciler Derneği ve Zonguldak Gazeteciler Cemiyetinde basın mensupları ile bir araya geldi.

Vali Tutulmaz, yaptığı açıklamada, vaka sayılarının yeniden artışa geçtiğini söyledi.

Tedbirli olmanın önemine işaret eden Tutulmaz, "Özellikle iki haftada ciddi artışlar oldu ancak sevindiren tarafı ölüm sayısı çok az. Hastanelerin yükü şimdilik sıkıntı vermiyor. 'İnşallah bunu bir grip gibi geçiririz de topluma daha fazla zarar vermeden ortadan kaybolur gider.' diyoruz. Aşılarımıza dikkat etmemiz, kişisel tedbirlerimizi almamız lazım. Toplumda kalabalık yerlerdeysek maske kullanmamız, mümkün olduğunca kalabalık yerlere girmemeye gayret etmemiz lazım. Bugünlerde biraz buna dikkat edeceğiz." diye konuştu.

Tutulmaz, son 15 günde 3 katına çıkan artışlar olduğunu aktararak, "Bizi sevindiren tarafı ölümler az. Son 15 günde 4 vefat var koronavirüs kaynaklı. Bunların da yaş ortalaması 90'ın üzerinde. Hastaneleri çok zora sokan bir durum yok. Tabii mağduriyet düzeyi yaşanmaması açısından vatandaşlarımızın kendilerini korumaları gerekiyor. Aşısı olmayanlar, zamanı gelenler aşılarını olsunlar." ifadelerini kullandı.

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Zonguldak Valisi Tutulmaz: Kentte 15 günde koronavirüs 3 kat arttı Zonguldak Valisi Tutulmaz: Kentte 15 günde koronavirüs 3 kat arttı Kdz. Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Kdz. Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan Kovid-19'a karşı 'tedbirli olun' çağrısı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan Kovid-19'a karşı "tedbirli olun" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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