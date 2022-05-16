Zonguldak Valisi Tutulmaz gençlerle kitap okudu - Son Dakika
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Zonguldak Valisi Tutulmaz gençlerle kitap okudu

16.05.2022 17:25
Zonguldak Valisi Tutulmaz gençlerle kitap okudu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlerle kitap okudu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlerle kitap okudu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla kordon boyunda düzenlenen etkinliğe, lise ve üniversite öğrencileri ile vatandaşlar ilgi gösterdi.

Organizasyona katılan Vali Tutulmaz ile Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da gençlerle birlikte kitap okudu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, gazetecilere, kitap okumanın önemine işaret ederek, "Gençlerimize sosyal ve kültürel anlamda katkı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için farkındalık oluşturmak amacıyla buradayız." dedi.

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Kaynak: AA

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