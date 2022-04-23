Zonguldak Valisi Tutulmaz, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti.
Vali Tutulmaz, 23 Nisan kutlamaları kapsamında Tepebaşı İlkokulu 4/A Sınıfı öğrencisi Kayra Ömer Bütün'ü, bir günlüğüne makam koltuğuna oturttu.
İlgili kurumlara okulu için jeneratör alınması talimatı veren temsili vali, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü arayarak talebini iletti.
Vali Tutulmaz, okul hayatında başarılar dilediği Bütün ile ilkokul öğrencileri Şeyda Toklu ve Zeynep Güler'e çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: AA
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