Zonguldak Valisi Tutulmaz: Yüzde 10'luk artış var - Son Dakika

Zonguldak Valisi Tutulmaz: Yüzde 10'luk artış var

17.03.2021 14:37
Zonguldak Valisi Tutulmaz: Yüzde 10'luk artış var, System.String[]

ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz, koronavirüs vakalarında, Türkiye ortalamasında 40'ıncı sırada olduklarını söyleyerek, "Şu anda yükseliş artarak devam ediyor.

ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz, koronavirüs vakalarında, Türkiye ortalamasında 40'ıncı sırada olduklarını söyleyerek, "Şu anda yükseliş artarak devam ediyor. Zonguldak'ta da yüzde 10'luk artış var. Ama bunu durağan hale getirebileceğimizi ümit ediyoruz" dedi.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner ile birlikte kent merkezinde denetimlerde bulundu. Gazipaşa Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, kafe, restoran ve bankalar kontrol edildi. Zonguldak'ın pandemiden en fazla etkilenen illerden biri olduğunu söyleyen Vali Tutulmaz, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"ŞU ANDA YÜKSELİŞ ARTARAK DEVAM EDİYOR"Zaman zaman anlık denetimler yaptıklarını ifade eden Vali Mustafa Tutulmaz, "Denetimlerimiz iyi gidiyor. Genelde kurallara uyuluyor. Zonguldak'ın konumu da Türkiye ortalamasında şu anda. Zonguldak olarak 40'ıncı sıradayız. Yani tam ortadayız. Bizim amacımız bu tabloyu ilk 10'lara, ilk 5'lere düşürebilmektir. Yani mavi sınıfına geçebilmektir. Fakat şu anda yükseliş artarak devam ediyor. Zonguldak'ta da yüzde 10'luk artış var. Ama bunu durağan hale getirebileceğimizi ümit ediyoruz. Son üç gündür salgın biraz daha durağanlaştı. İnşallah bu durağanlık devamlı hale gelir. Yükselişten geriye doğru da geçeriz diye düşünüyorum" dedi.MUAFİYETİ OLAN GRUBUN PİKNİK YAPTIKLARINI GÖRDÜK

Zonguldak'ın şu an yüzde 75'lik oranla turuncu kategoride olduğunu ifade eden Vali Tutulmaz, "Zonguldak olarak şu an yüzde 75'lik oranla turuncuyuz. Yüzde 25'lik bir dilim var, ama biz onu görmek istemiyoruz. Hedefimiz yüzde 50'nin altına düşmektir. Bizler iş yerlerini denetliyoruz. Denetim noktasında bizim sınırımız var. İş yerlerimizde sorun yok ancak bulaşların çoğunluğu aile içerisinde ve komşu gezmelerinde oluyor. Bizim bunu eksiltmemiz lazım. Biraz daha gezme, birlikte olma ve hafta sonları pikniğe gitme gibi alışkanlıkları bırakmamız lazım. Hafta sonu, muafiyeti olan bir grubun piknik yaptıklarını gördük. Buna müsaade etmeyiz. Gittik, cezasını da kestik. Bunun takibini hep birlikte yapmamız lazım. Salgından ancak tedbir ve kurallara uyarak kurtulabiliriz" diye konuştu.


Zonguldak Valisi Tutulmaz: Yüzde 10'luk artış var
Zonguldak Valisi Tutulmaz: Yüzde 10'luk artış var
Zonguldak Valisi Tutulmaz: Yüzde 10'luk artış var

Ahmet Metin Turanlı, Koronavirüs, Zonguldak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zonguldak Valisi Tutulmaz: Yüzde 10'luk artış var - Son Dakika


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