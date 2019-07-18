ZONGULDAK Varank Filyos'ta 1, 5 milyar dolarlık yatırım, 10 bin istihdam hedefliyoruz-Ek
2 saat önce
ZONGULDAK Varank Filyos'ta 1, 5 milyar dolarlık yatırım, 10 bin istihdam hedefliyoruz-Ek.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:45 Kaynak: DHA
ZONGULDAK Varank Filyos
'ta 1, 5 milyar dolarlık yatırım, 10 bin istihdam hedefliyoruz-Ek
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