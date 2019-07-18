Son Dakika Haberleri: ZONGULDAK Varank Filyos'ta 1, 5 milyar dolarlık yatırım, 10 bin istihdam hedefliyoruz
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ZONGULDAK Varank Filyos'ta 1, 5 milyar dolarlık yatırım, 10 bin istihdam hedefliyoruz

41 dakika önce

ZONGULDAK Varank Filyos'ta 1, 5 milyar dolarlık yatırım, 10 bin istihdam hedefliyoruz (2)

ZONGULDAK Varank Filyos'ta 1, 5 milyar dolarlık yatırım, 10 bin istihdam hedefliyoruz, System.String[]
ZONGULDAK Varank Filyos'ta 1, 5 milyar dolarlık yatırım, 10 bin istihdam hedefliyoruz (2)
Filyos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:05 Kaynak: DHA
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