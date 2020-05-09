Zonguldak ve Bartın'da izinsiz ya da sahte belgeyle yolculuk yapan 13 kişi yakalandı - Son Dakika

Sahte seyahat belgesi düzenleyerek İstanbul'dan minibüsle Bartın'a gelmek isteyen 12 kişiye 37 bin 800 lira para cezası uygulandı. Zonguldak'tan köy yolunu kullanarak yaya olarak Bartın'ın köyüne geçmek isteyen bir kişi de yakalandı.

Bartın İl Jandarma ile Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Jandarma Komutalığı ekipleri, Nebioğlu beldesi çıkışındaki yol kontrol noktasında uygulama yaptıkları sırada, bir minibüsü durdurdu.

Araç içerisindeki iki kişinin şoför ve muavin, 6 kişinin Bartın'da tarım işçisi, 4 kişinin ise yine aynı şehirde faaliyet gösteren bir inşaat firmasında görevli olduklarına dair belgeleri gören ekipler, söz konusu kişilerin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine inceleme yaptı.

Ekipler, bu kişilerin İstanbul'dan memleketleri Bartın'a gitmek istediklerini ve yanlarındaki belgelerinin sahte olduğunu tespit etti.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere 37 bin 800 lira para cezası uygulanan ve evrakta sahtecilikten haklarında adli işlem başlatılan 12 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Çeşmi Cihan Yurdunda karantinaya alındı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de dün gece yarısı Nebioğlu beldesinde ikamet eden A.C. isimli bir kişinin seyahat izin belgesi olmadan yaya olarak beldeye bağlı Madenler köyü arazisinden Bartın'a bağlı Tasmacı köyüne geçtiğini tespit etti.

Hakkında, seyahat izin belgesiz ve kurallara aykırı olarak Bartın'a giriş yapması nedeniyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesini ihlalden 3 bin 150 lira para cezası uygulanan A.C, il dışına çıkarıldı.