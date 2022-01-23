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Zonguldak ve Düzce'de kar ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Zonguldak ve Düzce'de kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

23.01.2022 15:59
Zonguldak ve Düzce'de kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

Zonguldak ve Düzce'de kar nedeniyle yollar kapandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, ağaçlar ev ve araçların üzerine devrildi.

Zonguldak ve Düzce'de kar nedeniyle yollar kapandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, ağaçlar ev ve araçların üzerine devrildi.

Kentte dünden beri etkili olan yağış nedeniyle ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor. Sürücüleri dikkatli olmaları için uyaran trafik ekipleri, zincirsiz yola çıkan sürücülere yardımcı oluyor.

Karın ağırlığına dayanamayan bazı ağaçlar, ev ve araçların üzerine devrildi. Hasara neden olan ağaçlar, ekiplerce kaldırıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine giden bir otobüs de arıza yapınca vatandaşlar, karlı yolda yaklaşık 2 kilometre yürüyerek hastaneye ulaşmaya çalıştı.

Kamil Ekim, gazetecilere, belediye otobüsünün tünel çıkışında arıza yaptığını belirterek, "Yaklaşık 20 dakikadır yürüyorum. Hastaneye gitmeye çalışıyorum." dedi.

Zonguldak- İstanbul kara yolu uzun araç geçişine kapatıldı

Kenti İstanbul'a bağlayan kara yolunda bazı sürücüler rampayı çıkmakta zorlandı, araçlar yolda kaldı, güzergahta uzun kuyruklar oluştu.

Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle yol açma ve tuzlama çalışması yaptı. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik akışı, ekiplerin müdahalesiyle normale döndü.

Zonguldak-İstanbul kara yolundaki trafik, yoğun kar yağışı nedeniyle uzun araç geçişlerine çift yönlü kapatıldı.

Düzce'de kar bazı bölgelerde 1 metreyi aştı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı bazı köylerde 1 metreyi aştı.

Yığılca Kaymakamlığı, Yığılca Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, AA muhabirine, beklentinin üzerinde bir yağış gerçekleştiğini belirterek, "Yolları açık tutmaya çalışıyoruz. Araçların yollara sağlı sollu çekilmesiyle tehlike oluşuyor. Buzlanmadan dolayı iş makinelerimiz kayabilir. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz." dedi.

Zonguldak ve Düzce'de kar ulaşımı olumsuz etkiliyor
Zonguldak ve Düzce'de kar ulaşımı olumsuz etkiliyor
Zonguldak ve Düzce'de kar ulaşımı olumsuz etkiliyor
Zonguldak ve Düzce'de kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

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Zonguldak, Tragger, Düzce, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak ve Düzce'de kar ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak ve Düzce'de kar ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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