Zonguldak ve Karabük'ten Elazığ'daki depremzedeler için 5 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara gönderilen yardım malzemelerini taşıyan 5 tır, Zonguldak ve Karabük'ten yola çıktı.

Zonguldak Valiliği ve Türk Kızılay Zonguldak Şubesince başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 50 ton kömür, 850 koli gıda malzemesi ve 3 bin termal battaniye ile çeşitli giysiler taşıyan 4 tır, protokol üyelerinin ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen törenle Valilik önünden deprem bölgesine uğurlandı.

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, yaptığı açıklamada, Türk halkının zor zamanları dayanışmayla atlatmayı bilen, bu coğrafyada asırlar boyu dimdik durmayı başaran büyük bir millet olduğunu söyledi.

Subaşı, "O milletin ecdadı olarak biz de bundan sonra da bu coğrafyada bize emanet edilen bu büyük devlete ve bu büyük milletin varlığına sahip çıkarak bütün zorlukların üstesinden gelmeyi başaracağız." dedi.



Bölgede yaraların hızlıca sarılması için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Subaşı, "Canlarını, mallarını kaybeden insanlarımıza devletimiz anında, tek vücut olarak yardım etmiştir. Elbetteki felaketin büyüklüğü karşısında bu yardımların kesintisiz, sürdürülebilir şekilde devam etmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç de yaraları sarma noktasında gösterilen gayretin bölünmez bütünlüğün bir resmi olarak ortaya çıktığını dile getirerek, "Devletimizin var gücüyle sahada olduğu bu dönemde bir tuğla da biz bu hayır köprüsüne ekleyebildiysek ne mutlu bize. Elazığ'daki yardım faaliyetlerine katılmak üzere Genç Kızılay ekibimizin 15 gönüllüsü de tırlarımızın yanında Elazığ'a gidiyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından tırlar dualar eşliğinde yola çıktı.

Karabük'ten depremzedelere gıda malzemesi yardımı

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara gönderilen yardım malzemelerini taşıyan tır, Karabük'ten yola çıktı.

Karabük AFAD öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan gıda malzemelerinin bulunduğu tır, Karabük Valisi Fuat Gürel, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen törenle deprem bölgesine uğurlandı.

Vali Gürel, yaptığı açıklamada, Elazığ'daki depremin ardından il genelinde iş adamları, kurumlar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlardan yardım toplandığını hatırlattı.

Destek veren herkese teşekkür eden Gürel, "Deprem bölgesi kışın ortasında. Orada şartlar çok ağır. Devletimizin gücüyle vatandaşlarımızın yardımıyla hızlı bir şekilde bu sıkıntıyı atlatmış olacağız. Yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum, çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum. Kısa sürede organize olarak yardımcı oldular. Bu tırın büyük bir çoğunluğunda onların emeği var." diye konuştu.

Gıda malzemelerini taşıyan tır, dualarla bölgeye uğurlandı.