ZONGULDAK Yamaçtan düşen köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Alaplı Yeni Siteler Mahallesi'nde bir köpeğin yamaçtan aşağı düşerek mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın merdiveniyle köpeğin bulunduğu yere ulaştı. Çalılıkların arasından kurtarılarak aşağıya indirilen köpek, itfaiye erlerinin yanından biran olsun ayrılmadı. İki gündür yamaçta mahsur kalan köpeğe, yiyecek verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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