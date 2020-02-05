Zonguldak yaralı bulunan su samuru tedavi edildi - Son Dakika
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Zonguldak yaralı bulunan su samuru tedavi edildi

7 saat önce

Yaralı bulunan su samuru tedavi edildiZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, önceki gün nesli tükenmekte tehlikesi olan su samurunun ölü bulunmasının ardından sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaralı su samuru bulundu.

Yaralı bulunan su samuru tedavi edildi

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, önceki gün nesli tükenmekte tehlikesi olan su samurunun ölü bulunmasının ardından sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaralı su samuru bulundu. Belediye veteriner ekibinin koruma altına aldığı su samuru tedavisinin ardından deniz kenarına bırakıldı.

İlçe sahilinde önceki gün ölü bulunan su samurunun ardından bu kez de yaralı su samuru bulundu. Dünyada nesli tükenmekte olan canlılar arasında yer alan yaralı su samuru, bir sitenin bahçesine girdiğini görenler Alaplı Belediyesi Zabıta ekiplerine haber verdi. Belediyeye bağlı Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, su samurunun sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandığı tespit etti. Tedavisi yapılan su samuru, incivez deresiyle karadenizin birleştiği noktadaya bırakıldı.

Zonguldak yaralı bulunan su samuru tedavi edildi

Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:48 Kaynak: DHA
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