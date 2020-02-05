Zonguldak yaralı bulunan su samuru tedavi edildi - Son Dakika

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Zonguldak yaralı bulunan su samuru tedavi edildi
7 saat önce
ZONGULDAK Yaralı bulunan su samuru tedavi edildi(YENİDEN)
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:36 Kaynak: DHA
ZONGULDAK Yaralı bulunan su samuru tedavi edildi(YENİDEN)
Son Dakika Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı Görgü tanığı, Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın kaza anını anlattı Sahiba Gökçen'de kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı