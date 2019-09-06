Son Dakika Haberleri: Zonguldak yardıma muhtaç ailelere giden kömürleri değiştiren şüpheliler adliyede
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak yardıma muhtaç ailelere giden kömürleri değiştiren şüpheliler adliyede

2 saat önce

Yardıma muhtaç ailelere giden kömürleri değiştiren şüpheliler adliyedeZonguldak ve Düzce'de, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) yardıma muhtaç ailelere gönderdiği kömürün dağıtımını yapan firmanın, kömürleri kalitesiz olanlarla değiştirip dağıttığını tespit edilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yardıma muhtaç ailelere giden kömürleri değiştiren şüpheliler adliyede

Zonguldak ve Düzce'de, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) yardıma muhtaç ailelere gönderdiği kömürün dağıtımını yapan firmanın, kömürleri kalitesiz olanlarla değiştirip dağıttığını tespit edilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bu yöntemle 4 bin 500 ton kömürü değiştirdikleri tespit edilirken miktarın artabileceği belirlendi.

Zonguldak ve Ereğli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TTK'nın yardıma muhtaç ailelere gönderdiği kömürlerin kalitesiz olduğu şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kömürlerin dağıtım ihalesini alan firmanın kömürleri kalitesiz olanlarla değiştirip dağıttını tespit etti. TTK kömürlerini ise başkalarına para karşılığı sattığı belirlendi. Ocak ayından bugüne kadar yapılan araştırmalarda, kalitesiz kömürlerin Zonguldak ve ilçeleri ile Düzce ve ilçelerinde binlerce aileye dağıtıldığı saptandı. Bu yöntemle 4 bin 500 ton kömürün değiştirildiğini, miktarın devam eden araştırmalar sonunda dahada artabileceği öğrenildi.

Polis, 18 kişinin mağdur olarak ifadesini aldıktan sonra dün O.K., N.Y., T.E. ve N.A.'yı gözaltına aldı. N.A., ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Ereğli adliyesine sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen delil ve kömür numuneleride adliyeye götürüldü.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş belediye adına Atatürk Orman Çiftliği ihalesine girince TOKİ satışı erteledi
Facebook dünyayı sarsan iddiayı doğruladı: 217 milyon kullanıcının telefonu internette Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan çıkışı: O zaman mı alkışlanacaktık Zuhal Olcay, Nesrin Cavadzade Aşk Tesadüfleri Sever filminin partisine geç kalınca mekanı terk etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 14:30:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak yardıma muhtaç ailelere giden kömürleri değiştiren şüpheliler adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]