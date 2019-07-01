ZONGULDAK Yavru kuşu şırıngayla besliyor
1 saat önce
Yavru kuşu şırıngayla besliyorZonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Ramazan Ergün, evini bahçesinde bulduğu yavru kuşu şırıngayla besliyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:35 Kaynak: DHA
Yavru kuşu şırıngayla besliyor Zonguldak
'ın Alaplı
ilçesinde yaşayan Ramazan Ergün, evini bahçesinde bulduğu yavru kuşu şırıngayla besliyor.
İlçeye bağlı Alioğlu köyünde yaşayan Ramazan Ergün, fındık bahçesinde gezerken ceviz ağacını altında yavru kuş gördü. Henüz uçamayan ve açlıktan ölmek üzere olan yavru kuşu alarak evine getiren Ramazan Ergün, beslenmesini sağlamak için mama aldı. Ergün, şırıngayla mama verdiği yavru kuşu hayata döndürdü. Fındık bahçesinde gezdiği sırada ceviz ağacını altında yavru kuşu gördüğünü anlatan Ramazan Ergün, kuşu tekrar yuvasına koyamayınca eve götürdüğünü söyledi.
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