Zonguldak yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı-ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı-ek - Son Dakika

Zonguldak yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı-ek

6 saat önce

ZONGULDAK Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı-EK.

ZONGULDAK Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı-EK

Zonguldak yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı-ek

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:59 Kaynak: DHA
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