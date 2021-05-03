Balkona astığı halı üzerine düşen kadın bayıldı - Son Dakika

Balkona astığı halı üzerine düşen kadın bayıldı
03.05.2021 16:03
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yıkadıktan sonra 2'nci kattaki balkona astığı halı, diğer halıları yıkamak indiği bina önünde üzerine düşen kadın baygınlık geçirdi.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yıkadıktan sonra 2'nci kattaki balkona astığı halı, diğer halıları yıkamak indiği bina önünde üzerine düşen kadın baygınlık geçirdi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Ereğli Ömerli Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Özlem Demircan, evinin önünde yıkadığı halıyı ikinci kattaki evinin balkonuna astı. Demircan, ardından aşağıya inerek bina önünde tekrar halı yıkamaya devam etti. Bir süre sonra ise balkona astığı halı üzerine düştü. Olduğu yere yığılan Özlem Demircan'ı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, baygınlık geçiren Demircan'a müdahalede bulundu. Demircan sağlık kontrolü için ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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