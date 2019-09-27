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Zonguldak yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

11 dakika önce

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptıZonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde, yolcu treninin yolun karşısına geçmeye çalışan Fatime Duran'a(87) çarparak ölümüne neden olduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde, yolcu treninin yolun karşısına geçmeye çalışan Fatime Duran'a(87) çarparak ölümüne neden olduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün sabah saatlerinde Bakacakkadı Beldesi Satibeyler Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan Fatime Duran, yolcu treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Karabük-Zonguldak seferini yapan 22626 sefer sayılı yolcu treninin makinisti Zeki B., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bariyerin kapalı olmasına rağmen hemzemin geçit önünde bir süre bekleyen Fatime Duran'ın ardından rayların üzerine çıktığı, kısa süre sonra gelen yolcu treninin çarptığı görüldü. Kazayla soruşturma sürüyor.

Zonguldak yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Bakacakkadı, Zonguldak, Gökçebey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:18 Kaynak: DHA
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