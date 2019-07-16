Son Dakika Haberleri: ZONGULDAK Yolda bulduğu uçamayan ebabil kuşunu sağlığına kavuşturdu
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ZONGULDAK Yolda bulduğu uçamayan ebabil kuşunu sağlığına kavuşturdu

1 saat önce

Yolda bulduğu uçamayan ebabil kuşunu sağlığına kavuşturduZonguldak'ta yaşayan Mertcan Aydım(25), yolda giderken bulduğu bitkin ve uçamayan kuşu alarak evine getirdi.

Yolda bulduğu uçamayan ebabil kuşunu sağlığına kavuşturdu
Zonguldak'ta yaşayan Mertcan Aydım(25), yolda giderken bulduğu bitkin ve uçamayan kuşu alarak evine getirdi. Aydım, Ebabil kuşunu sağlığına kavuşturduktan sonra doğaya bıraktı.
Çağrı merkezinde çalışan Mertcan Aydım, Milli Egemenlik Caddesi'nde yerde uçamayan kuş gördü. Kuşu alarak evine götüren Aydım, internette yaptığı araştırmada kuşun Ebabil kuşu olduğunu öğrendi. Bitkin durumda olan kuşa yiyecek ve su vererek iki gün bakan Aydım, bugün evin balkonundan kuşu doğaya bıraktı. Ebabil kuşu, uçarak gözden kayboldu.
Kuşun bir otelin camına çarparak yere düştüğünü tahmin ettiğini ifade eden Aydım, İlk bulduğumda uçurmaya çalıştım ama uçmadı. Sonra eve götürdüm. İki gün su ve yiyecek verdim. Kendi kuşlarım da var. Sonra balkondan doğaya bıraktım. Çok güzel bir kuş. dedi.
ZONGULDAK Yolda bulduğu uçamayan ebabil kuşunu sağlığına kavuşturdu
Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:12 Kaynak: DHA
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