Zonguldak yolu uzun araç geçişine kapatıldı - Son Dakika
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Zonguldak yolu uzun araç geçişine kapatıldı

11.03.2022 23:52
Zonguldak yolu uzun araç geçişine kapatıldı

Yoğun kar yağışı sebebiyle Düzce-Zonguldak karayolu tır ve kamyonların geçişine kapatıldı.

Yoğun kar yağışı sebebiyle Düzce- Zonguldak karayolu tır ve kamyonların geçişine kapatıldı.

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı sebebi ile Düzce-Zonguldak D-655 karayolu uzun araç geçişine kapatıldı. Düzce Valiliği, güzergahı kullanacak sürücülere uyarıda bulundu. Jandarma ekipleri ise Boğaziçi mevkiinde uygulama noktası oluşturarak Zonguldak istikametine gitmek isteyen tır, kamyon ve uzun araç sürücülerini Düzce istikametine geri döndürdü. Bazı sürücülerin yol kenarına araçlarını bırakarak yolun açılmasını beklediği, bazılarının ise geri dönerek tesislere gittiği görüldü. Yolun açılabilmesi için karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

(Enes Bektaş-Ali Yıldız/ İHA)

Zonguldak yolu uzun araç geçişine kapatıldı
Zonguldak yolu uzun araç geçişine kapatıldı
Zonguldak yolu uzun araç geçişine kapatıldı
Zonguldak yolu uzun araç geçişine kapatıldı
Zonguldak yolu uzun araç geçişine kapatıldı

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Zonguldak, Tragger, Düzce, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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