Zonguldak yolunda heyelan - Son Dakika
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Zonguldak yolunda heyelan

7 saat önce

KARABÜK ile Zonguldak arasındaki yolda, heyelan meydana gelirken, kaya parçaları, yola yuvarlandı.

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KARABÜK ile Zonguldak arasındaki yolda, heyelan meydana gelirken, kaya parçaları, yola yuvarlandı. Bir süre kapalı kalan yol, toprak yığını ve kaya parçalarının kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Karabük'ün Bolkuş Tüneli mevkisinde, bu sabah heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle kaya parçaları, yola yuvarlandı. Zonguldak- Karabük yolu, ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri de bölgeye gelerek, yola düşen toprak yığını ve kaya parçalarını kaldırmaya çalıştı. Çalışmalar sırasında sürücüler, araçlarında beklerken, yol da bir süre sonra ulaşıma açıldı.


Zonguldak, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:41 Kaynak: DHA
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