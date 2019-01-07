Son Dakika Haberleri: Zonguldak Yolunda Kar Küreme Aracı Devrildi

Zonguldak Yolunda Kar Küreme Aracı Devrildi

18 dakika önce

- Zonguldak yolunda kar küreme aracı devrildiZONGULDAK - Zonguldak-İstanbul arası karayolunun Ereğli kesiminde karayollarına ait kar küreme aracı devrildi.

- Zonguldak yolunda kar küreme aracı devrildi

ZONGULDAK - Zonguldak- İstanbul arası karayolunun Ereğli kesiminde karayollarına ait kar küreme aracı devrildi. Kazada yaralanan olmazken polis ve jandarma ekipleri kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin vermiyor.
Zonguldak-Ereğli arası karayolunun yüksek kesimlerinde kar yağışı dün geceden bu yana devam ediyor. Kar yağışı bazı noktalarda 20 santime kadar ulaşırken jandarma ve polis ekipleri Zonguldak ve Ereğli'de ki girişlerde kontroller yaparak kış lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişlerine izin vermiyor. Zonguldak ve Ereğli girişlerinde ağır tonajlı araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Polis ve jandarmanın tüm uyarı ve kontrollerine rağmen yola çıkan bazı araçlar yolda kaldı. Ereğli ilçesine bağlı Sücüllü Köyü yol ayrımı mevkisinde ise kar küreme aracı kaza yaptı. Üzerine gelen tırdan kaçmaya çalışan kar küreme aracı yolun ortasında ki kanala düşerek devrildi. Kazada yaralanan olmazken yoldan çıkan bazı araçlarda çekici ile kaldırıldı.
Karayolları ekipleri kar küreme araçları ile yolun her iki yönün de açık tutmaya çalışırken buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor. Zonguldak-Ereğli arası karayolunda kar yağışı yer yer devam ederken yetkililer araç sürücülerini zincirsiz ve kar lastiksiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:15 Kaynak: İHA

Yerel
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