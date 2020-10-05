Zonguldak yöresel ürünler geçici listesi yayınlandı - Son Dakika

Zonguldak yöresel ürünler geçici listesi yayınlandı

Zonguldak'ın kendine özgü yöresel ürünlerinin geçici listesi yayınlandı.

Zonguldak yöresel ürünler geçici listesi yayınlandı, System.String[]

Zonguldak'ın kendine özgü yöresel ürünlerinin geçici listesi yayınlandı.

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, Zonguldak'ta bulunan ve esas işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı olan büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayii işletme ve özel yetkili işletmelerce raf tahsisinin zorunlu olduğu yöresel ürünlerin listesinin yenilendiğini söyledi.

Zonguldak genelinde 2019-2020 yıllarında 21 ürünün belirlendiğini, yapılan çalışma ile 2021-2022 yılları için 23 yöresel ürün üreticisinin tespit edildiğini ve hazırlanan Geçici Yöresel Ürün Listesi'nin Ticaret İl Müdürlüğü web sitesinde yayınlandığını belirten İsmail Maden: "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesi gereğince İl Müdürlüğümüz tarafından, İlimizde bulunan ve esas işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı olan büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayii işletme ve özel yetkili işletmelerce raf tahsisi yapılmak üzere yöresel ürünlerin tespiti amacıyla, İlimizdeki Ticaret ve Sanayi Odaları, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı Odalar ve İlçe Kaymakamlıklarının önerileri alınmıştır. Alınan önerilere göre hazırlanan geçici liste Zonguldak Ticaret İl Müdürlüğü web sitesinde yayınlanmıştır. 23 işletmenin yer aldığı yerelde üretimi yapılan ürünler listede yer almıştır. Ancak bu liste kesin liste değil geçici listedir. Listeye yayınlanmasından sonraki 7 gün içinde il müdürlüğümüz nezdinde itiraz edilebilir. Fakat il müdürlüğümüze itiraz başvurusunda bulunulurken, ilgililer tarafından yöresel ürünlerin üreticisi ve tedarikçisi olduğunu gösterir belge ibraz edilmelidir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 5 gün içinde karara bağlanacaktır. Kesinleşen liste il müdürlüğümüzce internet sitesinde ilan edilerek Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir. Ayrıca ilimize ait olan bu liste 2 yılda bir güncellenerek aynı süreçlerden geçecektir. Bu vesileyle yöresel ürünlere yönelik yapılan çalışmaların ilimiz üreticilerine, esnaf ve tüccarlarımıza, Zonguldak'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak yöresel ürünler geçici listesi yayınlandı

Zonguldak, Ticaret, Esnaf, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak yöresel ürünler geçici listesi yayınlandı - Son Dakika

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