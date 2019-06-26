Son Dakika Haberleri: ZONGULDAK Yük asansöründe asılı kalan 1 kişi yaralandı
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ZONGULDAK Yük asansöründe asılı kalan 1 kişi yaralandı

49 dakika önce

Yük asansöründe asılı kalan 1 kişi yaralandıZonguldak'ta yük asansörünün düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Yük asansöründe asılı kalan 1 kişi yaralandı
Zonguldak'ta yük asansörünün düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Olay akşam saatlerinde Baştarla Mahallesi Akaryakıt Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; bir firmanın yük asansörü bilinmeyen bir nedenle devrildi. Asansörün üzerinde bulunan Hüseyin A., (40) yük asansörünün halatlarının birisinin üzerine gelmesi sonucu asılı kaldı. Yaralanan Hüseyin A., iş arkadaşları tarafından kurtarıldı. Hüseyin A., 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hüseyin A.?nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) -
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(Tür: Yurt)
ZONGULDAK Yük asansöründe asılı kalan 1 kişi yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:19 Kaynak: DHA
akaryakıt, zonguldak, Güncel
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