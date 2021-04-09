İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor

"Seni öldürüp tecavüz edeceğiz" diye tehdit edilen fenomen gözyaşları içinde yardım istedi

En son bu şekilde görüntülenmişti! Prens Philip 99 yaşında hayata gözlerini yumdu

Bazı kişiler, nisanda yağan kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.

Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, özellikle Zonguldak- İstanbul kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.

Zonguldak , Karabük , Bartın ve Sakarya 'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Son Dakika › Güncel › ZONGULDAK - Yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz

Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yöneticiye verdi veriştirdi: Yüzün kızarır mı?

22,7 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Düşen gösteri uçağında şehit olan pilotla ilgili yürek yakan gerçek! Kaza günü annesinin kendisini izlemeye gelmesini istememiş