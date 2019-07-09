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ZONGULDAK Yuvasından düşen karga için seferber oldular

56 dakika önce

Yuvasından düşen karga için seferber oldularZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu için itfaiye ve vatandaşlar seferber oldu.

Yuvasından düşen karga için seferber oldular
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu için itfaiye ve vatandaşlar seferber oldu.
İlçeye bağlı Tepeköy Mahallesi'nde armut ağacında bulunan karga, yuvasındaki 3 yavru kargadan 1'i ağaçtan bahçeye düştü. Mahallede yaşayan vatandaşlar, yavru karganın yere düştüğünü fark etmesi üzerine kargayı bahçeden almak istedi. Ancak kargalar, vatandaşları düşen yavrusunun yanına yaklaştırmadı. Bunun üzerine Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verildi. İtfaiye ekipleri, anne ve baba karganın saldırısından korunmak için yangın sırasında giydikleri kıyafeti giyerek ve kask takarak yavru karganın yanına gitti. Yavru kargayı kıyafetinin içine koyan itfaiye eri, merdiven yardımıyla ağaca çıkarak yavru kargayı yuvasına koydu.
İtfaiye eri Çetin Güner'in yavru kargayı yuvasına koyduğu sırada anne ve baba karganın uzun süre gökyüzünde, yuvaya yakın yerde uçması dikkat çekti. Çetin Güner, vatandaşların ihbarı üzerine yavru karga için seferber olduklarını söyleyerek, Yavru karga yuvasında bahçeye düşmüş. Vatandaşlar bahçeden alırken anne ve baba karga birkaç kez saldırmak istemiş. Bize haber verdiler, biz de yavru kargayı alarak yuvasına koyduk dedi.
ZONGULDAK Yuvasından düşen karga için seferber oldular
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:42 Kaynak: DHA
Zonguldak, İtfaiye, Alaplı, Güncel
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