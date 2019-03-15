Zonguldak Zonguldak'ta Fetö Operasyonunda 10 Kişi Adliyede
1 saat önce
Zonguldak'ta FETÖ operasyonunda 10 kişi adliyedeZonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen terör örgütü FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 2'si muvazzaf asker, 8'i eski askeri öğrenci 10 kişi adliyeye sevk edildi.
Zonguldak
'ta FETÖ operasyonunda 10 kişi adliyede
Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen terör örgütü FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 2'si muvazzaf asker, 8'i eski askeri öğrenci 10 kişi adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, TSK
içerisinde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Zonguldak, İstanbul
, Sakarya
, Ankara
, Çanakkale
, Denizli
ve Tekirdağ
'da geçen salı günü düzenlenen operasyonda, 2 muvazzaf asker ve 8 KHK ile ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:44 Kaynak: DHA
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