Zonguldaklı Arıcılara Düzce'de Eğitim

Arıcılık alanında katma değerli çalışmalar gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), bulunduğu il dışında çevre illere yönelik de çalışmalar yürütüyor.

Arıcılık alanında katma değerli çalışmalar gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), bulunduğu il dışında çevre illere yönelik de çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda DAGEM, 2019 yılı arıcılık sezonuna Zonguldaklı arıcılara eğitim vererek başladı.



"Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında sağlık ve çevre alanındaki çalışmalarına devam eden DAGEM, Kdz. Ereğli'de modern arıcılık üzerine panel gerçekleştirdi.



Karadeniz Ereğli Arıcılık Eğitim ve Kültür Derneği iş birliğiyle Ereğli Ormanlı Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda; Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Dernek Başkanı Öner Daşdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ZAYBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammet Turgut, Zonguldak ili Ereğli ilçesine bağlı köylerden arıcılıkla uğraşan yaklaşık 150 kişilik katılımcı ve davetli konuklar yer aldı.



Programda; DAGEM'i temsilen Merkez Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Düzce Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Arıcılık Programı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Gör. Münir Uçak, "Arı, Biyolojik Çeşitliliği, Islahı ve Genetiği" başlığı altında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda; Türkiye bal arısının biyolojik çeşitliliği, ırkların teşhisinde kullanılan güncel metotlar, ıslah ve seleksiyonun önemi ile arıcılığın bölgesel kalkınmadaki yeri hakkında önemli bilgiler paylaşan Dr. Öğr. Gör. Münir Uçak, gezginci arıcılığın; arı genetik çeşitliliği, ıslahı ve seleksiyonu üzerine etkileri konusunda da detaylı bilgiler aktardı. Dr. Öğr. Gör. Münir Uçak "Arı ve Varroa Biyolojisine Genel Bakış" isimli sunumunda da her iki canlı türünün yaşam evrelerini anlatarak, modern arıcılık kapsamında biyoloji bilgisinin yapılacak en doğru mücadele açısından önemini değerlendirdi.



Programda Arıfarma Genel Müdürü Dr. Ertaç Tutkun ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Maden "Bal Arılarında Görülen Hastalıklar, İlaçlı Mücadele ve Etken Maddeler" konulu sunumlarını gerçekleştirerek arıcılar ile bilgi alışverişinde bulundu. - DÜZCE

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