Zonguldaklı Balıkçıların Kefal Sevinci

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde balıkçılarının yüzü, ağlarına takılan kefalle güldü.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde balıkçılarının yüzü, ağlarına takılan kefalle güldü.





Karadeniz'e açılan balıkçılar, Kozlu ilçesine bağlı Değirmenağzı mevkisinde yakaladıkları 300 kilogram kefalle limana döndü.



Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün su ürünlerinin bu yıl bol olduğunu, balıkçıların geçen yıl olduğu gibi bu yıl da limana kefalle döndüğünü söyledi.



Balıkçıların kefal dedikleri balık türünden yaklaşık 300 kilogram yakaladığını belirten Kayhan, "Palamut, istavrit, hamsi ve çinekop derken bu yıl denizin bereketi halkımıza nimetlerini vermek üzere. Balıkçı arkadaşlarımız geçen yıl 3 tona yakın kefal avlamışlardı. Bu yıl ise 300 kilogram kefal yakaladılar. Tam kefal zamanı ve hava güneşli. Vatandaşımız bu yıl her çeşit balığı bol bol yedi." diye konuştu.



Ergün Kayhan, denizin bereketli olduğunu ifade ederek, "Hava soğuk ve şartlar zor. Ayaz havası var. Yinede arkadaşlarımız denize açılarak iyi balık yakaladılar." dedi.

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