Son Dakika Haberleri: Zonguldaklı Balıkçıların Kefal Sevinci

Zonguldaklı Balıkçıların Kefal Sevinci

1 saat önce

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde balıkçılarının yüzü, ağlarına takılan kefalle güldü.

Zonguldaklı Balıkçıların Kefal Sevinci, System.String[]
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde balıkçılarının yüzü, ağlarına takılan kefalle güldü.


Karadeniz'e açılan balıkçılar, Kozlu ilçesine bağlı Değirmenağzı mevkisinde yakaladıkları 300 kilogram kefalle limana döndü.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün su ürünlerinin bu yıl bol olduğunu, balıkçıların geçen yıl olduğu gibi bu yıl da limana kefalle döndüğünü söyledi.

Balıkçıların kefal dedikleri balık türünden yaklaşık 300 kilogram yakaladığını belirten Kayhan, "Palamut, istavrit, hamsi ve çinekop derken bu yıl denizin bereketi halkımıza nimetlerini vermek üzere. Balıkçı arkadaşlarımız geçen yıl 3 tona yakın kefal avlamışlardı. Bu yıl ise 300 kilogram kefal yakaladılar. Tam kefal zamanı ve hava güneşli. Vatandaşımız bu yıl her çeşit balığı bol bol yedi." diye konuştu.

Ergün Kayhan, denizin bereketli olduğunu ifade ederek, "Hava soğuk ve şartlar zor. Ayaz havası var. Yinede arkadaşlarımız denize açılarak iyi balık yakaladılar." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:28 Kaynak: AA

Karadeniz, Zonguldak, Kayhan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Etti Zimbabve'de Günlerdir Devam Eden Gösteriler Nedeniyle İnternet Erişimi Bir Kez Daha Durduruldu

Aşkım Kapışmak'tan 80 Kadınla Yemek Yiyen Burak Özçivit'e Eleştiri: Erkek Yüceltilir, Kadına Takacakları Sıfat Belli Yakın Korumanın Öldürdüğü Dayısını Görmeye Çalıntı Araçla Gelince Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 15:51:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldaklı Balıkçıların Kefal Sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]