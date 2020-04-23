Zonguldaklı genç girişimci Nano teknolojik dezenfeksiyon tüneli üretmeye başladı - Son Dakika

Zonguldaklı genç girişimci Nano teknolojik dezenfeksiyon tüneli üretmeye başladı

Genç girişimci Virüsün yayılma hızını düşürmek için otomatik dezenfeksiyon sistemlerini geliştirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Tolga Türkoğlu, kendi iş yerindeki çalışanlarını Korona virüsten korumak için tasarladığı dezenfeksiyon tüneline talep gelince seri şekilde üretmeye başladı. Türkoğlu ayrıca virüsün yayılma hızını düşürmek için otobüs durakları, Pazar yerleri, hastaneler, oteller ve tüm iş yerleri için Nano teknolojik otomatik dezenfeksiyon sisteminin uygulanabileceğini söyledi.

Alaplı TSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Tolga Türkoğlu iş yerindeki çalışanlarını Korona virüsten korumak için dezenfeksiyon tüneli tasarladı. Tüneli gören başka fabrika ve iş yerlerinin yöneticileri de aynı tünelden kendilerine de talep edince Türkoğlu "XR Dezenfeksiyon Tüneli" adını verdiği kabini mühendislerle birlikte ARGE çalışmaları yaparak geliştirdi ve seri şekilde üretmeye başladı. Dezenfeksiyon tünelinin 50 litre dezenfeksiyon sıvısı tankı ile 1000 kişiyi dezenfekte edebildiğini dile getiren Türkoğlu çalışmalarıyla ilgili olarak şu bilgileri verdi; "Önce firmamız bünyesindeki çalışanlarımızı Korona virüs belasından korumak için böyle bir çalışma yaptık. Yaptığımız çalışmalar neticesinde mühendislerimizle birlikte ARGE çalışmalarımızı tamamladık. Dezenfeksiyon tünelimizin özellikleri, saniye ayarlı, tamamen otomatik. Oto kontrollü bir şekilde sistem vücut dezenfeksiyonu yapmakta. Biz tam otomatik dezenfeksiyon sistemlerinin model çalışmalarını da bitirdik. El, ayak ve vücut dezenfeksiyonu sistemlerimizle ilgili çalışmalarımız hali hazırda devam ediyor. Seri üretime de başladık. Yoğun talep üzerine gayretle çalışıyoruz. Nano, ultra viyole ışıklı sistemlerimiz mevcut. Aynı zamanda dezenfeksiyonun yüzey testlerini yapıp hizmete sunduk. Gelen yoğun talepler doğrultusunda seri imalatı devam ettiriyoruz. Yaptığımız yüzey testlerinde vücudun yüzde 99'unu dezenfekte ettiğini ve Korona virüsün dezenfekte edilme süresi 40 saniye. Biz bunun çalışmalarını buradaki pulverizasyon sistemimizde yaptık. Virüsün tutunmasını engelleyip vücudumuzu dezenfekte ediyoruz."

Türk mühendisleri ve girişimcilerinin destek verildiğinde her türlü cihazı üretme bilgi ve becerisine sahip olduğunu bir kez daha kanıtladıklarını dile getiren Türkoğlu, bu dezenfeksiyon tünelinin yanı sıra, el, ayak, büyük yada küçük her türlü araç içi gibi otomatik dezenfeksiyon sistemleri modellerin çalışmalarını da tamamlayıp üretmeye hazır olduklarını söyledi. Türkoğlu virüsün yayılma hızını düşürmek için bu sistemi otobüs durakları, semt pazarları, sağlık kurumları resmi daireler, fabrikalar, şehir meydanları, oteller gibi kalabalığın yoğun olduğu mekanlara da uyarlanıp 3 saniye gibi kısa bir sürede dezenfekte yapılabileceğini ifade etti.