Zonguldaklı genç Ukrayna'daki endişeli bekleyişini sürdürüyor... Üniversiteli genç Türkiye'deki babasını arayıp dehşet anlarını anlattı - Son Dakika
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Zonguldaklı genç Ukrayna'daki endişeli bekleyişini sürdürüyor... Üniversiteli genç Türkiye'deki babasını arayıp dehşet anlarını anlattı

24.02.2022 16:49

Zonguldaklı genç Ukrayna'daki endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Zonguldaklı genç Ukrayna'daki endişeli bekleyişini sürdürüyor... Üniversiteli genç Türkiye'deki babasını arayıp dehşet anlarını anlattı

ZONGULDAK Ukrayna'da yazılım mühendisliği bölümünde okuyan Zonguldaklı Ege Gürel, seferlerin iptal olması nedeniyle endişeli bekleyişini sürdürüyor. Zonguldak'taki babası Gökhan Gürel ile sık sık telefonda görüşen genç, bulunduğu bölgede sıklıkla bomba seslerinin duyulduğunu belirtti.

Ukrayna'nın Harkov şehrindeki Politeknik Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği bölümünde öğrenim gören Zonguldaklı 22 yaşındaki Ege Gürel, Türkiye'ye dönüş yapacağı gün seferlerin durdurulması üzerine endişeli bekleyişini sürdürüyor. Geceden sabaha kadar çok sayıda şiddetli patlama sesi duyduğunu anlatan Gürel, Zonguldak'taki babası Gökhan Gürel ile telefonda görüşerek son durumu anlattı. Şehre bombalar düştüğünü söyleyen Ege Gürel, tahliye için yetkililerden gelecek haberi bekliyor.

Patlamayla birlikte yaşadığı evin camlarının sallandığını, internet hatlarında zaman zaman kopmalar yaşandığını söyleyen Gürel, "Üç kere şiddetli patlama oldu. Camlarım sallandı. Bombanın nereye düştüğünü bilmiyorum. Bize 'metrolara sığının, Türkler olarak hep beraber durun' diyorlar. 20 dakika önce art arda sekiz bomba atıldı. Camlar aşırı sallandı. Bombalar patlar patlamaz wifiler otomatik olarak düştü. Şu an burada hiç bilmiyorum ama epey öğrenci var. Bu kadar öğrenci mağdur. Çok şiddetli bir durum olursa sığınaklara gideceğiz. Ukraynalı arkadaşım var" dedi.

Oğlu ile görüşen baba Gökhan Gürel, "Eğer dönüş gibi imkanın olursa bavulları getirmeyin. Arkadaşlarınıza teslim edersiniz. Getirebildiğinizi getirirsiniz. Kıyafet falan taşımayın" diyerek oğluna telkinde bulundu.

"Bugün Türkiye'ye gelecekti"

Üçüncü sınıf öğrencisi olan oğlunun bugün Türkiye'ye gelmeyi planlandığını ancak saldırılarla birlikte seferlerin iptal olduğunu belirten baba Gökhan Gürel, İHA'ya yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Oğlum Ukrayna'da üniversite okuyor. Bu yıl üçüncü senesi. Bugün için bileti alınmıştı. Fakat sabah 5'te bomba sesleri ile uyandılar. THY uçuşun iptal olduğunu söyledi. Uçuş yok. Harkov aynı zamanda Ukrayna'nın ilk başkentiydi. Daha sonra Kiev oldu. Şu anda Harkov Rus işgali altında. Oğlumu Türkiye'ye getirmek için uğraşıyorum. Odessa'da kalanların Moldova sınırına yöneldiğini söylüyor. Herhangi bir çıkış da yapamıyorlar. Evden çıkış da yapamıyorlar. Çünkü şu an kimin ateş ettiği de belli değil. Harkov'un çoğunluğu Rus, Donesk'e de yakın. Bekleyişi sürdürüyoruz."

Aile, çocuklarının Türkiye'ye tahliyesi için görüşmelerini sürdürüyor.

Zonguldaklı genç Ukrayna'daki endişeli bekleyişini sürdürüyor... Üniversiteli genç Türkiye'deki babasını arayıp dehşet anlarını anlattı
Zonguldaklı genç Ukrayna'daki endişeli bekleyişini sürdürüyor... Üniversiteli genç Türkiye'deki babasını arayıp dehşet anlarını anlattı
Zonguldaklı genç Ukrayna'daki endişeli bekleyişini sürdürüyor... Üniversiteli genç Türkiye'deki babasını arayıp dehşet anlarını anlattı

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Gökhan Gürel, Türkiye, Ukrayna, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldaklı genç Ukrayna'daki endişeli bekleyişini sürdürüyor... Üniversiteli genç Türkiye'deki babasını arayıp dehşet anlarını anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldaklı genç Ukrayna'daki endişeli bekleyişini sürdürüyor... Üniversiteli genç Türkiye'deki babasını arayıp dehşet anlarını anlattı - Son Dakika
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