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Zonguldaklı güreşçi Alaca, Milli takım kampına başladı

22 dakika önce

Zonguldaklı güreşçi Mehmet Miraç Alaca, Balkan Şampiyonası öncesinde İstanbul'da Milli takım hazırlık kampına girdi.

Zonguldaklı güreşçi Alaca, Milli takım kampına başladı, System.String[]

Zonguldaklı güreşçi Mehmet Miraç Alaca, Balkan Şampiyonası öncesinde İstanbul'da Milli takım hazırlık kampına girdi.


Zonguldaklı güreş antrenörü Murat Çakır'ın yetiştirdiği Miraç Alaca, 12-13 yaş grubu arasında şampiyonlarda gösterdiği başarılı performansıyla 26 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında yapılacak Balkan Şampiyonası öncesinde Milli takım hazırlık kampına davet edilmişti. Güreş antrenörü Murat Çakır ve sporcu Miraç Alaca İstanbul'da Mersinli Ahmet Kamp Eğitim Merkezinde kampa girdi. Alaca, kampta göstereceği performansa göre Ay - Yıldızlı forma altında Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.


Antrenörü Murat Çakır, "Sporcumu İstanbul'da yapılan Milli takım kampına ulaştırdım. İnşallah kampta göstereceği performansa göre Ay - Yıldızlı forma altında ülkemizi temsil edecek. Bizler her zaman onun yanındayız. Bu başarı hepimizin başarısı. İnşallah daha Miraç gibi bir çok sporcuyu güreş sporuna kazandıracağız" diye konuştu. - ZONGULDAK

İstanbul, Alaca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:06 Kaynak: İHA
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