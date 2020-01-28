Zonguldaklı güreşçi şampiyona bileti aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Zonguldaklı güreşçi şampiyona bileti aldı - Son Dakika Spor

Zonguldaklı güreşçi şampiyona bileti aldı

22 dakika önce

Zonguldaklı sporcular Afyonkarahisar'da yapılan Grekoromen grup müsabakaların birincilik ve yedincilik elde ederek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Zonguldaklı güreşçi şampiyona bileti aldı, System.String[]

Zonguldaklı sporcular Afyonkarahisar'da yapılan Grekoromen grup müsabakaların birincilik ve yedincilik elde ederek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.


Gençlik Spor Bakanlığı ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 24-26 Ocak tarihleri arasında Afyonkarahirsar'da U-15 Küçükler ve Yıldızlar Grekoromen Grup müsabakaları yapıldı. Müsabakalara güreş antrenörü Murat Çakır yönetiminde Mehmet Miraç Alaca ve Kemal Güneş katıldı. Bir birinden zorlu geçen müsabakalar sonunda 75 kiloda Mehmet Miraç Alaca 1'inci ve Kemal Güneş 7'inci olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.


Grup müsabakalarında Zonguldak'ı en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade eden Güreş antrenörü Mehmet Miraç Alaca, sporcuların Zonguldak'ı en iyi şekilde temsil ettiğini söyleyerek, "Sporcularımızla birlikte Afyonkarahirsar'da grup müsabakalarına katıldık. 75 kiloda Mehmet Miraç Alaca 1'inci ve Kemal Güneş 7'inci olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. Sporcularımı tebrik ediyorum. İnşallah daha çok çalışarak Türkiye Şampiyonasında şampiyonluk hedefliyoruz. Bizler güreş branşını en iyi yerlere getirmek için çalışmalara devam edeceğiz. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz"dedi. - ZONGULDAK

Türkiye, Alaca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:17 Kaynak: İHA
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