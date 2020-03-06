Zonguldaklı güreşçi Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Zonguldaklı güreşçi Türkiye şampiyonu oldu

7 saat önce

Zonguldaklı güreş antrenörü Murat Çakır'ın yetiştirdiği ve geleceğin güreşçisi olarak gösterilen Mehmet Miraç Alaca, Okullararası Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Zonguldaklı güreşçi Türkiye şampiyonu oldu, System.String[]

Zonguldaklı güreş antrenörü Murat Çakır'ın yetiştirdiği ve geleceğin güreşçisi olarak gösterilen Mehmet Miraç Alaca, Okullararası Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.


Gençlik Spor Bakanlığı Okul Sporları Faaliyetleri programı kapsamında Tokat'ta Okullar arası Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası yapıldı. Şampiyonaya Zonguldaklı güreş antrenörü Murat Çakır yönetiminde sporcu Miraç Mehmet Alaca katıldı. Alaca, 85 kiloda minderde birinden zorlu rakipleri geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Zonguldaklı güreş antrenörü Murat Çakır, "Öncelikle sporcumu tebrik ediyorum. Gerçekten bu sporun hakkını veriyor. Çok çalıştık ve sonucunda da altın madalya kazandık. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. İnanıyorum Miraç, ay-yıldızlı forma altında büyük başarılara imza atarak göğsümüzü da kabartacaktır. Bizlere destek veren Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'e ve Güreş İl Temsilciliğine teşekkür ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Alaca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:14 Kaynak: İHA
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