Zonguldaklı iş adamı ilk milli ve yerli boru profil makinesi üretti

Alaplı ilçesinde makine imalatı sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Mumin Kirman, Sanayi Sitesinde ilçede yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranı en yüksek olan boru profil fabrikası olan YMK Makina bugüne kadar ürettiği 15 boru profil fabrikası ile Alaplı ekonomisine büyük döviz girdisi sağlıyor.

Zonguldak Alaplı İlçesi Sanayi Sitesinde 2010 yılında kurduğu işyerinde faaliyet gösteren Mümin Kirman, 10 farklı ülkeye boru profil makinesi ihraç ettiklerini belirterek, "Çin'de yaşanan Pandemi sebebiyle çoğu ülke tercihini ülkemizden yana kullanmaya başladı. Son 5 ayda yaptığımız 6 tır dolusu makineyı Azerbeycan'a yolcu etmeye başladık. Kurban bayramından sonra tamamını göndermiş olacağız" dedi.

Firma olarak 15 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Kirman, 10 yıllık süre içinde ürettikleri Boru Profilin yanı sıra Rulo dilme makinesi, kaynak frekans makinesi, rulo boy kesme makinenin uzmanlardan tam not aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Bünyemiz 16 personelimizle Sanayi Sitesindeki işyerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Azerbaycan'ın Bakü şehrinde istenilen boru profil makinesini ilk sevkıyatını bugün yaptık. 2 tırımızı gönderdik. 6 tır dolusu malzemeyi Kurban bayramı sonrasında tamamlamış olacağız ve makinemizi kuracağız. Bugüne kadar Dubai, Romanya, Rusya, Iran, Irak, Libya, Azerbaycan gibi sayısız ülkeye ihracat yaptık. 2020 yılı tamamıyla sipariş açısından dolu. Alaplı'mız boru profilin merkezi olmaya aday bir ilçemiz, yetişmiş kalifiyeli ustalarız var. En iyi üretimi yapan, müşterinin her türlü talebine karşılık verebilecek bir donanıma, bilgi ve birikime sahibiz. Yaptığımız makinaları, şirket merkezimizden takip etik, arızasını çözebiliyoruz. Bugüne kadar 15 adet boru profil makinesi imal ederek ilçe ekonomisine katma değer ve döviz girdisi sağlıyoruz. Dört kişiyle başladığımızı sektörde bugün onlarca kişiye istihdam sağlıyoruz. Özel bir program imal ederek yüzde seksen yerli ürün kullanan ilk imalathaneyiz. Daha önce yüzde 50 olan yerlilik oranı son yılların yüzde 90'ların üzerine çıkardık. Alaplı ekonomimize ciddi bir döviz girdisi sağlıyoruz. Hem ilçemiz kazanıyor, hem ülkemiz hem de bizler istihdama katkıda bulunmaya çalışıyoruz." - ZONGULDAK