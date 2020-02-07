Zonguldaklı iş adamı miniklere destek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldaklı iş adamı miniklere destek oldu - Son Dakika

Zonguldaklı iş adamı miniklere destek oldu

6 saat önce

İstanbul'da yaşayan ve Zonguldak Kömürspor'a olan destekleri ile tanınan iş insanı Muhammet Cuntay baba ocağı memleketinin çocuklarına destek olmaya devam ediyor.

Zonguldaklı iş adamı miniklere destek oldu, System.String[]

İstanbul'da yaşayan ve Zonguldak Kömürspor'a olan destekleri ile tanınan iş insanı Muhammet Cuntay baba ocağı memleketinin çocuklarına destek olmaya devam ediyor.


Cuntay, Kilimli Anadolu Lisesi, Kilimli İmam Hatip Ortaokulu Gökçebey İmam Hatip Lisesi, Bakacakkadı Anaokulu, Çaycuma, Kışla Ortaokulu, Ereğli Yunuslu Köyü İlkokulu, Ereğli Maden Şehitleri İlkokulu başta olmak üzere 7 okula kitap ve kırtasiye desteği sağlarken Maden Şehitleri Derneğinin vasıtasıyla 40 çocuğu da giydiren isim oldu. Çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği Zonguldak'a vefasını gösteren Cuntay, her ay bir okula destek projesini sürdürecek.


Cuntay ayrıca Zonguldakspor ve ZONSİAD adına Elazığ'a da 200 adet çocuğu sevindirerek beraberinde Zonguldakspor atkısı gönderdi. - ZONGULDAK

Anadolu Lisesi, Zonguldak, İstanbul, Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:50 Kaynak: İHA
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