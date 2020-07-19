Zonguldaklı işadamı, afetzedelerin imdadına yetişti
Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, meydana gelen sel felaketi sonrası afetzedelere yardım götürdü.
Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, meydana gelen sel felaketi sonrası afetzedelere yardım götürdü.
Japonya'da yaşayan Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, ülkenin Kumamato Eyaletinin Hitoyoshi kentinde meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeye yardım malzemesi ve maddi yardım götürdü. Yaraların sarılmasına destek veren Enşici, "Afet bölgesinde çok büyük bir hasar meydana geldiğini yerinde gördüm.Gerçekten acı bir tablo idi.
Gün boyunca elimden geldiği kadar selin meydana getirdiği çamurların binalardan temizlenmesine yardım ettim.Çok sayıda dostumun ev ve iş yerleri çok büyük zararlar gördü.Şükürler olsun canlarına bir şey gelmedi. Ancak hayatını kaybedenler arasında dostlarımızın akraba ve arkadaşları da vardı.Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet eş dost ve akrabalarına sabırlar dilerim.Afet bölgesinde değişik eyaletlerden asker ve polis ekipleri gelerek destek vermekteler. Bu zor dönemi hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki hafta tekrar yardım götürmeyi planlıyorum. Önemli olan bu olayların bir daha yaşanmaması ve doğal afetlerin tekrar meydana gelme ihtimaline karşı tedbirlerin alınmasıdır diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 15:06 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Zonguldaklı işadamı, afetzedelerin imdadına yetişti - Son Dakika
Son Dakika 21:20 Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü 20:05 Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi 20:02 Trabzon'da şoke eden gol! Konyaspor, skora denge getirdi 19:57 Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım 19:54 Şampiyonluk maçında penaltı kaçtı! Yıldız isim fırsatı değerlendiremedi 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 18:56 TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık