Zonguldaklı işadamından örnek olacak projeye imza - Son Dakika
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Zonguldaklı işadamından örnek olacak projeye imza

7 saat önce

Zonguldaklı işadamı ve ZONSİAD Yatırım ve Finans Birimi Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, örnek olacak projeye imza attı.

Zonguldaklı işadamından örnek olacak projeye imza, System.String[]

Zonguldaklı işadamı ve ZONSİAD Yatırım ve Finans Birimi Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, örnek olacak projeye imza attı.


Proje kapsamında Elcab Kablo A.Ş ve Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi ile sanayi okul işbirliği ile nitelikli ara elaman yetiştirme projesi kapsamında protokol imzalandı. Konuyla ilgili bilgi veren Elcab Kablo A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Tıskaoğlu proje detaylarını anlatarak şu ifadelere yer verdi:


"Elcab Kablo olarak, Türkiye'de yetişmiş kalifiye ara eleman sorunu çözümüne örnek teşkil edecek etkili bir projeye imza attık. Proje kapsamında Elcab Kablo ile Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin meslek bölümü ile iş birliği protokolü imzaladık. Böylece sanayi - okul iş birliği kapsamında geleceğin kalifiye ara elemanları meslek lisesinden yetiştirilecek. Sanayi-okul iş birliği ile nitelikli ara eleman yetiştirme projesi, diğer sanayi sektörleri için de örnek model olacaktır. Bu proje kapsamında öğrencilere iş garantisi de sunacağız. Projenin faaliyete geçmesinde katkısı olan Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Halis Marangoz, Elcab Kablo Genel Müdürü Rasim Göktepe ve tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." - ZONGULDAK

Mehmet Akif Ersoy, Anadolu Lisesi, Arnavutköy, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:07 Kaynak: İHA
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