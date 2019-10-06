Son Dakika Haberleri: Zonguldaklı işadamından selzedelere destek
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Zonguldaklı işadamından selzedelere destek

48 dakika önce

Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, Japonya'da yaraların sarıldığı sel felaketinin ardından selden etkilenenlere destek oldu.

Zonguldaklı işadamından selzedelere destek, System.String[]

Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, Japonya'da yaraların sarıldığı sel felaketinin ardından selden etkilenenlere destek oldu.


Japonya'da yaşayan Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, geçen Ağustos ayında bin 400 evin etkilendiği sel felaketinin ardından yaraların sarıldığı bölgeye giderek sel zedelere destek oldu. Sel zede vatandaşların imdadına yetişen Enşici, yaraların sarılmasında destek olmak için 100 bin Japon yeni bağışladı. Enşici, "Yakınımızdaki eyalette geçen ay sel felaketi meydana gelmişti. Bölgeyi, gittim gördüm çok derinden etkilendim. Allah hiçbir millete yaşatmasın. Herkes hiçbir şey olmamış gibi el ele verip memleketlerini ne pahasına olursa olsun eski haline getirmek için adete bağrına taş bağlamışcasına el birliği ile hareket ediyorlar. Geçen hafta yaptığımız sergimizin satışının bir bölümünü belediye yetkililerine teslim ettim. Bizim de bir nebze katkımızın olmasın istedim. Özellikle 2011 depreminden bu yana her sene yaklaşık destek sağlamaya çalışıyoruz. Deprem, sel yanardağ patlamasından ve toprak kaymasından etkilenen bölgelere her yıl bağışta bulunuyoruz" diye konuştu.


Enşici'nin bu davranışı ise memleketi Zonguldak'tan da büyük alkış aldı. - ZONGULDAK

Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:56 Kaynak: İHA
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