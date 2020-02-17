Zonguldaklı öğrenciler uluslararası matematik yarışmasında dünya birincisi oldu - Son Dakika
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Zonguldaklı öğrenciler uluslararası matematik yarışmasında dünya birincisi oldu

7 saat önce

Kanada merkezli düzenlenen ve farklı ülkelerden 7 bin 328 öğrencinin katıldığı "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda Zonguldak'tan 4 öğrenci birincilik elde etti.

Zonguldaklı öğrenciler uluslararası matematik yarışmasında dünya birincisi oldu, System.String[]

Kanada merkezli düzenlenen ve farklı ülkelerden 7 bin 328 öğrencinin katıldığı "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda Zonguldak'tan 4 öğrenci birincilik elde etti.

Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi'nden 4 öğrencinin aynı puanı alarak yarışmanın üçüncü aşamasında dünya birincisi olduğu bildirildi.

Yarışmanın, öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçladığı kaydedilen açıklamada, "Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Ege Karakaya, Mustafa Rüzgar Kocamanoğlu, Yağız Selim Köklü ve Işıl Ceylin Demirhan, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda 3'ncü aşamada aynı puanı alarak dünya birincisi olmuşlardır. Öğrencilerimizi, öğrencilerimizin başarısında emeği geçen tüm öğretmen ve idarecileri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Zonguldak, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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