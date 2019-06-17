Zonguldaklı raketler Ay-Yıldızlı formayla Balkan üçüncüsü oldu
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Zonguldaklı sporcular Makedonya'da düzenlenen Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda Ay-Yıldızlı forma altında Balkan üçüncüsü oldu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:36 Kaynak: İHA
Zonguldaklı sporcular Makedonya
'da düzenlenen Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda Ay-Yıldızlı forma altında Balkan üçüncüsü oldu.
12-16 Haziran tarihleri arasında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp
'te Gençler Masa Tenisi Balkan Şampiyonası yapıldı. Zonguldak'tan da milli takım kafilesinde Özel İdare Yolspor sporcuları Şükrü Can Yılmaz
ve Özgür Yılmaz
yer aldı. Birbirinden zorlu müsabakalara sahne olan şampiyonada Zonguldaklı sporcu Özgür Yılmaz, Genç Mix kategorisinde Balkan Şampiyonu oldu. Ayrıca Özel İdare Yolspor sporcuları Şükrü Can Yılmaz
ve Özgür Yılmaz ay yıldızlı forma altında Gençler Balkan Şampiyonluğu da elde etti. - ZONGULDAK
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