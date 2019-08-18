Son Dakika Haberleri: Zonguldaklı sporcu Fenerbahçe forması altında şampiyon oldu
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Zonguldaklı sporcu Fenerbahçe forması altında şampiyon oldu

5 dakika önce

Zonguldaklı milli atlet Melike Malkoç, Fenerbahçe forması altında takım halinde Gençler Türkiye Şampiyonu oldu.

Zonguldaklı sporcu Fenerbahçe forması altında şampiyon oldu, System.String[]
Zonguldaklı milli atlet Melike Malkoç, Fenerbahçe forması altında takım halinde Gençler Türkiye Şampiyonu oldu.

Zonguldaklı milli atletizm antrenörü Utku Duman'ın keşfettiği milli sporcu Melike Malkoç, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle yarışlara katılmayan milli sporcu Melike Malkoç, 16 Ağustos Cumartesi günü Eskişehir'de Sazova Atletizm pistinde Türkiye Kulüpler arası Gençler Türkiye Şampiyonası final müsabakalarına katıldı.

Malkoç, Fenerbahçe forması altında takım halinde 4x100 bayrak yarışında şampiyon olma başarısı gösterdi. Milli sporcu Melike Malkoç, aldığı başarıyla ilimizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadı. - ZONGULDAK
Fenerbahçe, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:34 Kaynak: İHA
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