Zonguldaklı sporcu Fenerbahçe forması altında şampiyon oldu
5 dakika önce
Zonguldaklı milli atlet Melike Malkoç, Fenerbahçe forması altında takım halinde Gençler Türkiye Şampiyonu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:34 Kaynak: İHA
Zonguldaklı milli atlet Melike Malkoç, Fenerbahçe
forması altında takım halinde Gençler Türkiye
Şampiyonu oldu.
Zonguldaklı milli atletizm antrenörü Utku Duman'ın keşfettiği milli sporcu Melike Malkoç, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle yarışlara katılmayan milli sporcu Melike Malkoç, 16 Ağustos Cumartesi günü Eskişehir
'de Sazova Atletizm
pistinde Türkiye Kulüpler arası Gençler Türkiye Şampiyonası final müsabakalarına katıldı.
Malkoç, Fenerbahçe forması altında takım halinde 4x100 bayrak yarışında şampiyon olma başarısı gösterdi. Milli sporcu Melike Malkoç, aldığı başarıyla ilimizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadı. - ZONGULDAK
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de oynamak istediğini yönetime iletti! Volkan Babacan adım adım Beşiktaş'a! AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz çıkışına tepki: Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevine geri döndü!