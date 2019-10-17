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Son Dakika Spor Zonguldaklı sporcu İBB'ye transfer oldu

Zonguldaklı sporcu İBB'ye transfer oldu

1 saat önce

Zonguldaklı milli cirit sporcusu Talha Kılıç, Kocaeli BŞB Kağıtspor kulübünden İstanbul Büyükşehir Belediye Kulübü'ne transfer oldu.

Zonguldaklı sporcu İBB'ye transfer oldu, System.String[]

Zonguldaklı milli cirit sporcusu Talha Kılıç, Kocaeli BŞB Kağıtspor kulübünden İstanbul Büyükşehir Belediye Kulübü'ne transfer oldu.


Zonguldaklı atletizm antrenörü Çetin Altıntaş'ın keşfettiği, Zonguldak'ı ve Türkiye'yi cirit branşında temsil eden milli sporcu Talha Kılıç başarılarına bir yenisi daha ekledi. Kılıç bu sezon Uluslar arası Cezmior müsabakasında birinci, Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü ve Gloria Cup müsabakalarında beşinci olarak bu sezonu başarılı bir şekilde tamamladı. Milli cirit sporcusu Talha Kılıç aldığı bu başarıların ardından Kocaeli BŞB Kağıtspor kulübünden İstanbul Büyük Şehir Belediye kulübüne transfer oldu. Kılıç, yeni sezonda İstanbul Büyükşehir Belediye adına yarışmalarda ter dökecek.


"Süper Lig takımına transfer oldum"


Milli sporcu Talha Kılıç, Süper Lig takımına transfer olduğunu söyleyerek, "Sezon başında güzel bir antrenman programı geçirdim. Onun ardından Uluslar arası Cezmior müsabakasında birinci oldum. Ondan sonra Türkiye Şampiyonasında üçüncü oldum. Onun ardından 16 Eylül'de Gloria Cup müsabakalarına davet edildim. Orasında büyük bir müsabakaydı. Orada da 71.40 metre atarak 5'inci oldum. Sezonu bu şekilde kapattım. Güzel geçen sezonun ardından İstanbul Büyükşehir Belediye'ye transfer oldum. Seneye Süper Ligde yarışacağım. Kulübümü hemde Zonguldak'ı temsil edeceğim. Yeni sezon hazırlıklarıma da başladım" diye konuştu.


"Yeni sezonda hedefim A milli takımda forma giymek"


Hedefinin yeni sezonda A milli takımda yarışmak olduğunu ifade ederek, "Yeni sezonda hedefim A milli takımda yarışmak. Onun ardından da Süper Ligde kendimi göstermek istiyorum. Bunun içinde çalışmalarıma başladım. İnşallah bu sezon ilimizi ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Bana destek veren başta hocam olmak üzere, il müdürümüze ve herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kağıtspor, İstanbul, Kocaeli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:20 Kaynak: İHA
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